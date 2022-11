Sipario sui Mondiali di corsa in montagna: Elia Mattio guida l'Italia del futuro

Sipario sui primi mondiali unificati di corsa in montagna e trail a Chiang Mai, Thailandia.

Nella mattinata dell'ultima giornata di competizione, dedicata alle prove di up&down, anche un po’ di provincia Granda rappresentata da Elia Mattio e Simone Giolitti, atleti del vivaio della Podistica Valle Varaita.

I due giovani sono stati chierati dal ct Paolo Germanetto nella prova junior, 6,4km con 224 m di dislivello, dove i fortissimi ugandesi hanno dominato la competizione prendendosi le prime 4 posizioni.

Bella prova per il duo, allenato da Giulio Peyracchia che guidava i giovani azzurri, con un Mattio autore di una prova in crescendo conclusa in 9° posizione e Giolitti capace di tenere la posizione fino al traguardo per una 17° posizione finale.

Un risultato che, assieme a Matteo Bardea (22°) e Niccolò Lora Moretto (24°) portavano l’Italia al 6° posto complessivo.

Un’ultima serie di competizioni comunque positive per l’Italia che conquista altre tre medaglie con le junior femminili (bronzo Vicari e argento a squadre) e la squadra senior maschile. Risultati che portano a 8 medaglie il bottino della spedizione azzurra (2 ori, 2 argenti e 4 bronzi) che conferma il ruolo dell’Italia come nazione di riferimento di questa specialità.