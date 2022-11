“Musica per piccole e grandi orecchie”: al Rondò dei Talenti di Cuneo un laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni

In arrivo a Cuneo un bellissimo progetto di musica, emozioni e creatività. Sabato 26 novembre, al Rondò dei Talenti ci sarà il laboratorio “Musica per piccole e grandi orecchie”, organizzato dall’Orchestra Bruni, nell’ambito del bando Spazi Bianchi promosso dalla Fondazione CRC.



L'attività è gratuita, pensata per i bambini a partire dai 4 anni fino ad arrivare ai 10 anni d'età.



Attraverso immagini e racconti, sarà per loro possibile immergersi nel mondo della musica ed esplorarlo attraverso la voce e il movimento. Potranno, inoltre, scoprire il suono e il timbro di alcuni strumenti dell’orchestra, dando ad essi colore.



Di seguito gli orari:

I° Turno - dalle ore 16 alle ore 17 per bambini da 7 a 10 anni;

II° Turno - dalle ore 17.15 alle ore 18.15 per bambini da 4 a 7 anni.



Iscrizione obbligatoria contattando info@orchestrabruni.it/3892113384