"Ne vale sempre la pena": una grande festa per i 50 anni di Max Caramazza

Ha compiuto 50 anni lo scorso 31 ottobre e ha gesteggiato con tanti amici sabato scorso, 5 novembre, all'Open Baladin di Cuneo.

Lui è Massimiliano caramazza, per tutti Max, conosciutissimo nel capoluogo. Affetto da SMA (amiotrofia spinale di tipo 3), all'età di 16 anni è stato sottoposto a tracheostomizzazione. Tra i più longevi d'Italia affetti da questa patologia, ha voluto celebrare il traguardo del mezzo secolò con una grande festa, per celebrare la vita. Il suo motto è: "Ne vale sempre la pena".

Impegnato in politica - si è candidato varie volte alle comunali, anche all'ultima tornata, con il Partito Democratico -, è da sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti civili. Dal suo profilo Facebook condivide i suoi pensieri e le sue convinzioni.

E' stato impegnato nella campagna per chiedere l'istituzione del "lovegiver", l'assistente sessuale per i disabili, mettendo letteralmente "la malattia in vetrina" e si è battuto a favore dei vaccini.

Che sono arrivati in tempi rapidissimi anche grazie a lui e a chi, come lui, partecipa da anni ad una cura sperimentale a base di mRNA messaggero, identica tecnologia dei vaccini Pfizer e Moderna.

"Il vaccino contro il #coronavirus, è stato sviluppato rapidamente anche grazie ai miei dati ed a quelli di chi, come me, non si è tirato indietro. Non mi avevano detto "guarirai" ma, "puoi migliorare, forse, ma potrai aiutare altri", aveva scritto su Facebook.

La sua vita e il suo coraggio sono un esempio per tutti. E sono in tanti a volergli bene e a stimarlo per la grande forza con cui affronta le difficoltà della malattia, iorno dopo giorno. I suoi 50 anni sono una festa per chi, come lui, crede che, qualcunque cosa succeda, "ne vale sempre la pena".