Torna il calendario fotografico della Valle Varaita

I comuni di Pontechianale, Casteldelfino, Sampéyre e Brossasco insieme a cinque aziende private (Antagonisti, Azienda Agricola Roggero, Valverbe, Bernardi Sport e Marello srl) hanno investito e sponsorizzato nel progetto di promozione territoriale della Valle Varaita del fotografo Enrico Testa. Si tratta di un calendario fotografico che ormai viene pubblicato dal 2016 e che quest'anno, a causa dell'aumento dei costi di produzione, ha necessitato della gentilezza degli sponsor sopra citati per poter mantenere il prezzo di vendita di sempre.

Di tre formati differenti, quello più grande da 32X55cm (foto 30x40), quello più piccolo da 23X44cm (foto A4) e quello da tavolo, il calendario si trova da luglio in tutti i negozi della vallata, e da ottobre nelle edicole dei maggiori centri della provincia di Cuneo e Torino. Negli anni ha ottenuto grande apprezzamento, venendo venduto a turisti di tutto il mondo e addirittura spedito in paesi lontani come Canada, USA, Perù, Argentina, Filippine e Francia.