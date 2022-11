"Palla ovale nel Monregalese": un progetto per lo sviluppo del Rugby sul territorio di Mondovì

CHI SIAMO

Il Val Tanaro Rugby ASD nasce nel 2010 scegliendo come simbolo identificativo il cinghiale. La nascita della Società è stata la naturale conseguenza alI’iniziativa di pochi appassionati che iniziarono ad essere sempre più in numero maggiore. Le prime attività si svolgevano nel territorio cebano, da lì la scelta di appropriarsi del motto ANDOUMA PROU’ cantata dal Battaglione Alpino “Ceva”.

Per poter trovare luoghi per allenarsi e poter giocare, i primi rugbysti tanarini si spostavano in Liguria, a Savona e Recco.

Dal 2013 si trova casa al Centro Sportivo “Padre Calleri” a Farigliano, dove si sistema il campo da gioco e si innalzano i pali delle H. Da qui è iniziata la vera storia agonistica.

Fino al 2016 la squadra Senior ha partecipato al campionato UISP arrivando a classificarsi quinti a livello nazionale.

Dal 2017 ad oggi ha partecipato al campionato FIR Piemonte-Liguria. Nella stagione entrante è iscritta al campionato di serie C.

Parallelamente dal 2018 iniziano anche le attività dei bambini e ragazzi. In collaborazione con le Società vicine, Cuneo Pedona, Fossano e Alba, i piccoli cinghiali partecipano in modo costante e continuativo a raggruppamenti dedicati ai bimbi tra i 6 e i 13 anni e ai campionati regionali per Under 15 e Under 17.

Nel corso degli anni si sono moltiplicati gli sforzi per garantire un alto livello di qualità nel servizio proposto; gli operatori presenti sul campo vengono da un percorso di formazione specifica, partecipando ai corsi organizzati dalla F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) hanno sviluppato adeguate competenze all’impegno loro richiesto, sono inoltre in stretto rapporto di collaborazione con i docenti di Educazione Fisica, laureandi e laureati ISEF, in modo da aggiornarsi continuamente e mantenere il più alto possibile il livello qualitativo.

Ad oggi i tesserati sono più di 50 e arrivano dalla Val Tanaro (da Ceva, Mondovì, Carrù fino ad Alba) dalle prime colline delle Langhe (Novello, Dogliani, Murazzano) e dal Fossanese.

PREMESSA GENERALE – IL RUGBY E IL TERRITORIO

Il progetto intende promuovere il gioco del Rugby sul territorio del monregalese allo scopo di avvicinare il più possibile i bambini e ragazzi al gioco passando attraverso momenti ludici e divertenti con l’obiettivo principale di diffonderne lo spirito fortemente educativo.

Si propongono due modalità di azione:

Attività nelle scuole Primarie e Secondarie. Attività aperte con interventi calendarizzati nelle Piazze, parchi cittadini, luoghi in cui c’è già una naturale aggregazione.

I nostri obiettivi sono:

1. Coinvolgere bambini/e e ragazzi/e non sportivizzati;

2. Rendere possibile il gioco contemporaneamente a maschi e femmine, gracili e robusti, alti e bassi, motoriamente dotati e non;

3. Permettere a chi frequenta già un’altra disciplina sportiva di avere una valida alternativa;

4. Promuovere un’esperienza positiva;

5. Avvicinare le persone al mondo del gioco senza richiedere performance eccessive;

6. Coinvolgere bambini/e e ragazzi/e presenti negli spazi aggregativi creando continuità di presenza;

7. Organizzare tornei interni di Istituto e successive fasi tra scuole aderenti al progetto scolastico;

8. Aumentare l’offerta sportiva sul territorio organizzando veri e propri allenamenti sul campo;

Cosa distingue il Rugby dagli altri sport facendo della sua specificità anche uno strumento di recupero e di integrazione sociale?

Probabilmente il fatto che chi vi si rivolge è alla ricerca di “qualcosa d’altro”, di uno sfogo fisico o emotivo e rimane coinvolto nella sua carica di umanità.

Nel Rugby infatti si cade, ma ci sia rialza e si corre avanti, tutti insieme. Si cerca di fermare l’avversario in tutti i modi, ma non con rabbia, perché è solo la tenacia e la capacità di rialzarsi e cercare i compagni che permette di vincere.

Nel Rugby non si impara a picchiare: si impara a cadere e a non mollare, che è poi il senso della vita.

Dal Rugby si impara ad incontrarsi nel “terzo tempo” con gli avversari e a trovare un linguaggio comune tra vincitori e vinti, perché si può essere “forti e deboli” ma solo per la durata di una partita.

Nel rugby tutti i giocatori in campo sono protagonisti. Non c’è spazio per l’individualismo esasperato a scapito del collettivo.

E' uno sport in cui forza, agilità e velocità sono fondamentali e molto difficilmente queste qualità si trovano racchiuse in una sola persona. Nel rugby c'è bisogno del giocatore forte e di quello veloce, ma anche della persona astuta che riesce a capire il gioco della squadra avversaria a sostegno dei propri compagni. In altri termini c'è spazio per tutti, a patto che vi siano l'impegno e la voglia di essere in sintonia con i proprio compagni.

Il rugby assume un valore importantissimo per quei ragazzi che non riescono a canalizzare tutta la loro energia e che, per questo motivo, incontrano problemi sociali di varia natura. Molti ragazzi troppo esuberanti sono riusciti ad investire nel rugby la loro energia in eccesso e sono diventati dei punti di riferimento per i propri compagni di squadra. Viceversa molti ragazzi con poca fiducia nelle proprie capacità, hanno trovato nei propri compagni la sicurezza necessaria per superare i propri complessi e le proprie paure.

Nobiltà, lealtà, senso di responsabilità, rispetto dell’avversario (la squadra perdente non viene mai derisa), delle regole (per nessun motivo i giocatori contesterebbero una decisione dell'arbitro o simulerebbero un infortunio), spirito di sacrificio, disinteresse, altruismo, amicizia, impegno, gioco di squadra, determinazione, coraggio; questi sono alcuni dei valori che ritroviamo nel codice genetico del rugby e che coinvolgono tutti: giocatori, tecnici, dirigenti e tifosi.

Se lo sport vuole tornare ad essere un modello positivo per i giovani, deve recuperare la dimensione etica e morale che in molti casi ha perduto a causa dei forti interessi economici.

Investire nel rugby oggi, vuol dire soprattutto investire nei giovani che troveranno un punto di riferimento e di aggregazione negli ambienti di questo sport. Si tratta di una risposta forte alla crisi di valori in atto dentro e fuori lo sport, perché sono valori che dal rugby si trasferiscono alla vita.

Questo fa del Rugby, un gioco singolare e spesso misconosciuto, un’attività utile allo sviluppo della personalità di chi lo gioca. In questo senso il nostro progetto vuole proporne proprio la validità educativa e la sua funzione di crescita individuale fisica ed emotiva.

AZIONE UNO - ATTIVITA’ NELLE SCUOLE

LA SCOPERTA DEL RUGBY

Da anni la nostra società è impegnata nello sviluppo di un progetto di conoscenza e divulgazione della pratica rugbystica all’interno delle scuole e nei luoghi aggregativi del territorio.

Si tratta sia di un format dedicato alle scuole Primarie che per quelle Secondarie che porta all’interno dei programmi di Educazione Motoria ed Educazione Fisica un percorso dedicato al Rugby ma anche un programma di avviamento al rugby ad accesso libero o strutturato.

Sul piano metodologico i nostri propositi trovano attuazione in quello che viene denominata “progressione didattica”.

Il gioco è sempre sia punto di partenza che di arrivo di questa progressione. Una graduale introduzione di regole permette di strutturare il gioco stesso a livelli diversi, utili alla comprensione ed alla padronanza di abilità motorie dei partecipanti.

Attraverso l’introduzione nel gioco delle REGOLE FONDAMENTALI (meta, passaggio indietro, tenuto e fuorigioco), si realizza l’obiettivo di presentare un mini rugby semplice, facilmente comprensibile a tutti, ma con tutte le caratteristiche proprie del gioco stesso, così come quello di una progressiva e graduale complessità, base di un continuo ed effettivo apprendimento.

Successivamente verranno introdotte anche le REGOLE COMPLEMENTARI (mischia, touche, calcio d’invio e di rinvio, annullato,…) relative al modo di riprendere il gioco dopo che questo è stato interrotto.

Questa attività, volta ad una conoscenza e comprensione del gioco sia sotto il profilo regolamentare che di possibilità d’azione, prelude alla creazione di giocatori intelligenti, che si sperimenteranno durante il gioco reale. Si realizza così il procedimento metodologico “dal generale al particolare”.

LO SPORT PER RIPARTIRE

Riteniamo che lo sport e l’attività fisica siano fondamentali per la ripartenza. Le limitazioni e l’inattività fanno preoccupare per le ripercussioni sul benessere fisico e psicologico dei nostri ragazzi.

Crediamo anche che le Associazioni sportive, con i loro educatori ed esperti in scienze motorie, possano essere una risorsa importante da mettere in campo.

Ciò che proponiamo intende promuovere le attività motorie nella scuola perché crediamo fortemente che lo sport sia in grado di coniugare attività educative, sociali e sportive.

Abbiamo dalla nostra uno sport che ci ha fatto apprendere molti valori: primo fra tutti riconoscere l’importanza del mio compagno, dell’altro. Nel Rugby si cade, ci sia rialza e si corre avanti, tutti insieme. Si cerca di fermare l’avversario in tutti i modi ma non con rabbia, perché sono solo la tenacia e la capacità di rialzarsi e cercare i compagni a permettere di vincere.

Il nostro è uno sport altamente inclusivo, dove ogni abilità trova un ruolo fondamentale nella squadra e dove si impara a valorizzare ogni singolo giocatore.

Per questi valori, per noi fondamentali, mettiamo a disposizione gratuitamente i nostri spazi, i nostri materiali e i nostri tecnici - con la loro esperienza - al servizio della comunità di Mondovì, in questo caso in particolare della comunità scolastica. Crediamo fermamente nella creazione di reti tra i soggetti presenti sul territorio scolastico, anche nell’ottica dell’educazione alla cittadinanza.



Si proporranno attività ludiche dove il gioco motorio tradizionale ed il gioco sportivo tradizionale possano fondersi, nell’intento di lavorare sulla literacy motoria (in un momento fondamentale per i ragazzi, l’età della scuola primaria, di passaggio dall’acquisizione degli schemi motori di base a quella delle abilità motorie specifiche).

Si stimoleranno attività motorie.

Si insegneranno nuovi giochi e se ne proporranno di “datati”.

Giocheremo insieme ai bambini.

NON si insegnerà Rugby.

NON si parlerà di palla ovale, placcaggi o quant’altro.

NON si proporranno giochi sullo sport specifico del rugby.

AZIONE DUE – ATTIVITA’ OPEN

Partiamo dal presupposto che lo sport può contribuire in maniera significativa a migliorare la vita delle persone. Il rugby per ogni cinghiale ha significato e significa principalmente questo, ed è esattamente questo che desideriamo condividere. Vogliamo essere aperti, accoglienti, competenti, perché la famiglia del rugby cresca e diventi sempre più grande rendendolo sempre di più parte del bagaglio culturale-sportivo del nostro territorio.

Negli ultimi anni abbiamo organizzato e ospitato più volte eventi che avevano questo proposito, ma lo facevamo “a casa”. Ora vogliamo proporre una sorta di “tour itinerante“, dove è il rugby ad andare a casa dei ragazzi e non viceversa. La finalità è quella di portare il messaggio e i valori importanti del rugby sul territorio. Vogliamo portare quel messaggio nelle piazze e nei parchi cittadini, vogliamo arrivare a casa delle persone per far conoscere il rugby in quanto sport e i valori che lo animano.

Vogliamo lanciare un messaggio ai giovani: “muoversi è importante per la salute, per il fisico e per la mente. La palla da rugby è uno strumento, un’occasione per far muovere chi vorrà esserci.”

Affidandoci alla consulenza e ai consigli che riceveremo da chi in Mondovì vive e lavora (Amministrazione locale, Associazioni del terzo settore, Educatori impegnati sul territorio, Insegnanti ecc…) organizzeremo delle attività di sabato pomeriggio in luoghi frequentati da bimbi, ragazzi e famiglie. Stileremo una programmazione che sia continua in modo che per alcuni mesi sia certa la nostra presenza.

Durante questi momenti proporremo giochi di motricità, di squadra e percorsi motori propedeutici al gioco del rugby per i più piccoli, attività con introduzione alla tecnica del rugby di base adattati all’età per i più grandi.

Il tutto sarà anticipato e accompagnato da una serie di pubblicità e articoli sui giornali locali. Utilizzeremo i social attraverso i nostri canali societari che ci permettono ad ogni post di raggiungere circa 2000 persone e alcuni manifesti affissi per le vie cittadine.

COMPETENZE E FORMAZIONE

SPAZI ED ATTREZZATURE

Azione 1

Saranno utilizzati spazi esterni praticabili, spazi erbosi adiacenti o nei pressi delle scuole e le palestre ad uso scolastico. Nel caso le attività nelle scuole portassero ad averne bisogno si mette a disposizione il proprio campo di gioco e spogliatoi situati presso – Località Borgo San Cassiano, 75 – Farigliano.

Attrezzature utilizzate (messe a disposizione dal Val Tanaro Rugby): palloni da rugby, maglie da gioco o casacche, coni segna campo, cerchi e materassini da palestra.

Azione 2

Saranno utilizzati spazi ad accesso libero, all’aperto e praticabili, parchi cittadini, spazi riconosciuti come aggregativi.

Attrezzature utilizzate (messe a disposizione dal Val Tanaro Rugby): palloni da rugby, maglie da gioco o casacche, coni segna campo, cerchi e materassini da palestra.

In un secondo momento si richiederà l’individuazione e l’utilizzo di un campo da gioco sul territorio del Comune di Mondovì.

TEMPI

Azione 1

A settembre 2022 si proporranno i progetti alle diverse segreterie degli Istiuti di Scuola Primaria e Secondaria di Mondovì.

A seconda delle disponibilità ricevute, le attività all’interno delle scuole inizieranno ad ottobre 2022 e termineranno a maggio 2023 .

Azione 2

Per il mese di ottobre e novembre 2022 si organizzeranno 8 eventi distribuiti nelle diverse zone del territorio del Comune di Mondovì.

Dopo una valutazione sul seguito avuto dalle iniziative si prevederà la possibilità di attivare delle attività propriamente rugbystiche in una struttura sportiva disponibile da ricercare sul territorio.

COSTI

Tutti i costi saranno sostenuti dal Val Tanaro Rugby compresi quelli per l’utilizzo del suolo pubblico e per le affissioni. I formatori e animatori coinvolti saranno i tesserati della Società che interverranno a titolo volontario.