Lpm Bam Mondovì: il tecnico Solforati commenta la vittoria con l'Albese Como (3-1): "Brave a venire a capo di una gara complicata" (VIDEO)

Seconda vittoria consecutiva per la Lpm Bam Mondovì, che ieri pomeriggio ha superato in casa la Tecnoteam Albese Como con il punteggio di 3-1. Un successo reso complicato da alcune "sbavature" delle pumine, ma conseguenza anche dell'ottima prestazione della squadra avversaria allenata da Mauro Chiappafreddo.

Le lombarde, infatti, si sono dimostrate un avversario solido soprattutto in fase difensiva e questo di certo non ha agevolato il compito di Decortes e compagne. Per Solforati si è trattato comunque di un successo che consente al Puma di affrontare con maggiore serenità il doppio impegno ravvicinato in trasferta con Trentino e Brescia. Ecco il commento a caldo del tecnico Matteo Bibo Solforati: