A Revello le celebrazioni del IV novembre nel segno della pace e della fratellanza con gli alunni delle scuole

I ragazzi delle classi quinte della Scuola Primaria di Revello e gli alunni della Scuola Secondaria, ieri, lunedì novembre, a hanno partecipato alla Cerimonia di Commemorazione dei Caduti di Tutte le Guerre.

In occasione della celebrazione hanno illustrato i loro LIBRI GIGANTI costruiti in modo corale durante la settimana, hanno lanciato messaggi poetici di SPERANZA, PACE, FRATELLANZA mettendoli in contrasto con immagini di GUERRA, ESPLOSIONE e TRINCEA.

Hanno concluso il loro intervento sulle note dell'Inno di Mameli, cantando e animando l'inno Nazionale.

I ragazzi della Scuola Secondaria hanno presentato alcune lettere scritte dai soldati al FRONTE per far capire che cosa genera la guerra: paura, solitudine e desolazione. Ieri mattina ragazzi del nostro Istituto hanno regalato parole di ieri sulle quali riflettere oggi.