Asl CN1: la dottoressa Granetto primario di oncologia per l’area nord

Cristina Granetto è il nuovo direttore di struttura complessa Oncologia per l’Area Nord dell’Asl CN1. Laureata in Medicina e Chirurgia con lode all’Università degli studi di Pavia, Specializzata in Oncologia Medica presso l’Università di Genova, la dottoressa Granetto lavora presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo dal 1999, dove attualmente è responsabile del coordinamento clinico organizzativo CAS (Centro Accoglienza e Servizi). In precedenza ha svolto ruoli di coordinamento dell’ambulatorio interdisciplinare delle neoplasie del tratto gastroenterico, è stata responsabile dell’ufficio sperimentazioni cliniche dell’Oncologia Medica, del coordinamento clinico organizzativo della degenza.

Autore e co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali, ha partecipato, anche in qualità di relatore, a corsi e convegni.

Dal 2003 è docente presso il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di Torino sede di Cuneo.