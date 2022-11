Bando per accedere ai contributi per le locazioni: chi ne ha diritto e come fare

Il Comune di Cuneo, in qualità di Capofila dell’ambito territoriale n. 14 (individuato dalla Regione Piemonte con D.D.R. 1 luglio 2020 n. 652), ha emanato il nuovo Bando di concorso per l’attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Il bando è rivolto ai soggetti residenti nei Comuni di Cuneo, Acceglio, Beinette, Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Dronero, Elva, Macra, Margarita, Marmora, Montemale, Monterosso Grana, Pianfei, Pradleves, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Valgrana, Vignolo, Villar San Costanzo, in possesso dei requisiti.

Per i cittadini residenti a Cuneo la domanda potrà essere presentata al Comune di Cuneo dal 14 novembre 2022 fino al 20 dicembre 2022, esclusivamente in via telematica compilando l’apposito modulo online, reperibile nel sito istituzionale al seguente link: http://www.comune.cuneo.it/socio-educativo/casa/contributo-affitti.html.

Per l’accesso al portale per la compilazione della domanda di partecipazione al bando occorre essere accreditati al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): http://www.spid.gov.it/ oppure essere in possesso della carta di identità digitale (CIE): https://www.cartaidentita.interno.gov.it.

Gli uffici del settore Socioeducativo saranno a disposizione dell’utenza per fornire assistenza alla compilazione delle domande on line.

Testo del bando e link per la compilazione del modulo online alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/socio-educativo/casa/contributo-affitti.html

Per info: Comune di Cuneo - settore Socioeducativo

Via Roma 2, piano terra

Tel: 0171-444.512/506

email: socioeducativo@comune.cuneo.it