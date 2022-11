Cantiere del Borgheletto, Confcommercio As.com Monregalese installa cartelli per segnalare le aperture dei negozi

Da qualche settimana nel centro storico di Mondovì, sono in atto lavori di rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi che porteranno l'area da Piazza San Pietro a Piazza Ferrero, passando per via della Meridiana e Via Beccaria, ad avere un aspetto uniforme con le già ristrutturate Via Sant'Agostino e Piazza Cesare Battisti.

Purtroppo il cantiere che durerà più di un anno, necessita di una recinzione a protezione dei passanti ma che oscura e nasconde le attività che si trovano nelle vicinanze della stessa. Per questo motivo, viste le segnalazioni pervenute a Confcommercio As.com Monregalese da alcune attività di Breo, l'Associazione ha deciso, con il prezioso supporto e contributo dell'Amministrazione Comunale di Mondovì nelle persone degli Assessori Campora e Rabbia e degli uffici tecnici, di collocare alcuni cartelli che segnalino l'apertura dei negozi anche quando questi fossero coperti alla vista dalla recinzione di cantiere.

I suddetti pannelli di grandi dimensioni si "muoveranno" con il cantiere che mano mano si sposterà lungo via Beccaria per terminare al "Borgheletto", ricordando alla cittadinanza che è sempre meglio comprare presso i negozi locali per sostenere la propria città.