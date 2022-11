Capire il clima con gli studi in grotta: il racconto delle attività del PaleoLab a Bossea premiato a Sydney

Studiare le grotte per capire il cambiamento climatico.

Succede alle Grotte di Bossea, nel comune di Frabosa Soprana che, tra meno di due anni festeggeranno il 150° anniversario dell’apertura al pubblico.

La grotta era stata la prima ad essere fruibili a livello turistico in Italia e quale modo migliore di celebrare questa importante ricorrenza se non la notizia del premio assegnato a Sydney per l’Earth Futures Festival.

Il video del PaleoLab mostra come la ricerca scientifica e l'ingegneria contribuiscano ad affrontare le sfide del cambiamento climatico, partendo in partiocolare dall'esperienza dei monitoraggi in grotta, grazie ad un'attività permanente di misure sul campo finalizzate alla ricostruzione del paleoclima nella regione alpina.

Obiettivo del festival è quello di aumentare la consapevolezza del ruolo delle Scienze della Terra nel nostro immaginare e progettare un futuro sostenibile. La Geoscienza risulta quindi fondamentale per comprendere le relazioni tra i sistemi fisici e biologici del nostro pianeta, compresi l’interazione umana con l’ambiente ed i relativi impatti climatici, svolgendo allo stesso tempo un ruolo essenziale nella riduzione del rischio di catastrofi.

“È con questo spirito che costruiremo la nostra nuova identità.” - spiega il direttore Claudio Camaglio - “Facendo di Bossea un luogo di informazione e formazione, un i curvatore di idee, finalizzato a sensibilizzare il pubblico sulla più grande sfida globale che abbiamo di fronte, dando quindi il nostro contributo, affiche, tutti quanti insieme, al cambiamento climatico in atto si possa opporre l’unica risposta che ci possiamo permettere: la risposta migliore”.

IL PREMIO

Le attività del PALEOLAB del DIATI – Dipartimento di Ingegneria dell’ Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino- che opera all’interno delle Grotte e di alcuni ghiacciai ipogei del basso Piemonte, è stato raccontanto in un video che si è aggiudicato il premio “FUTURE EARTH” dell'Earth Future Festival, promosso dall’ UNESCO.

In particolare il video racconto è stato premiato dalla giuria con il primo posto nella categoria di competenza, "Terra Futura" e al secondo posto per quanto riguarda il voto espresso dal pubblico, all’interno di un concorso al quale hanno partecipato quasi mille produzioni audiovisive, provenienti da oltre 90 paesi del mondo.

"La notizia è stata annunciata sabato 15 ottobre a Sydney, - prosegue Camaglio - dove si è svolta la cerimonia di premiazione, ma noi abbiamo deciso di divulgarla soltanto oggi, in concomitanza con l’apertura della COP 27, la Conferenza Internazionale sul Clima in corso a Sharm el Sheikh".

Il video, dedicato al lavoro del Prof. Bartolomeo Vigna del Politecnico di Torino e alla sua squadra di tecnici e di ricercatori, è un estratto di un progetto teatrale del gruppo Faber Teater, in collaborazione col DIATI, intitolato "Cambiare il Clima" e mostra come la ricerca scientifica e l’ingegneria possano contribuire nell’affrontare la sfidaglobale del cambiamento climatico.

"Con gli studi all'interno delle grotte" - spiega Vigna - riusciamo a ricostruire il clima nel passato."

"In particolare - prosegue Camaglio - descrive il ruolo delle grotte, nel caso specifico Bossea, nelmonitoraggio dei cambiamenti climatici stessi, grazie ad un’attività permanente di misure e di analisi sul campo, volte anche alla ricostruzione del paleoclima nella regione Alpina. Ricostruire i climi del passato e le loro dinamiche è molto importante, ai fini di comprenderne meglio l’evoluzione attuale, comprese le ragioni della rapidità del cambiamento, e partendo dal presupposto che le grotte possano e debbano essere considerate delle vere e proprie trappole di accumulo, capaci cioè di conservate dati e informazioni per tempi lunghissimi, tempi insostenibili all’ esterno, a causa dell’azione disgregante degli agenti erosivi".