Consegnati dal Lions Club Canale-Roero i buoni pasto di beneficenza per il 2022/23

L’iniziativa, ideata nel 2021, prosegue, dunque, nel sostegno alle esigenze primarie ed agli aiuti immediati dei più deboli. I buoni pasto sono stati ritirati dal Direttore del Consorzio Socio Assistenziale, Marco Bertoluzzo, insieme a Mauro Ferrero per l’Area disabili.

Il dottor Bertoluzzo ha ricordato come il sostegno del Lions Canale-Roero permetterà di continuare a dare un concreto aiuto a chi è in difficoltà e di intervenire in situazioni di emergenza nelle quali la tempestività è qualità essenziale.