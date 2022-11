Cuneo: consegnate ai commercianti di Contrada Mondovì le stampe solari contro la violenza di genere

Nell’ambito della Giornata Internazionale Contro la Violenza di Genere prevista il 25 novembre prossimo, la cooperativa Fiordaliso ha aderito all’iniziativa proposta dalle Pari Opportunità del comune di Cuneo riguardo all’animazione delle panchine rosse presenti in città.

La panchina rossa adottata dalla coop. Fiordaliso in collaborazione con Pensionati CISL, si trova in Contrada Mondovì e per questa ragione si è pensata un’attività che coinvolgesse anche i commercianti della via.

L’iniziativa è stata quella di proporre ad alcuni alunni e alunne dell’istituto Grandis di Cuneo, un workshop tenuto dall’artigiana Simona Iorio di Fish on a Cloud, in cui sono state realizzate delle stampe solari con la tecnica della cianotipia sulla quale sono stati impressi i messaggi dei ragazzi e delle ragazze riguardo alla violenza di genere.

Il laboratorio si è concluso a fine ottobre e nei giorni scorsi sono stati realizzati ed incorniciati i prodotti, che successivamente sono stati donati ai commercianti di Contrada Mondovì.

Sempre con Simona Iorio di Fish on a Cloud, la cooperativa Fiordaliso ha attivato una campagna di raccolta fondi (come già fatto per l'8 marzo- festa della donna e l'8 maggio-festa della mamma) il cui ricavato andrà a sostenere lo sport femminile cuneese.