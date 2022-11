Da Monterosso Grana a Le Bar-sur-Loup per avviare l'iter di gemellaggio col comune francese

Sabato 5 novembre il sindaco di Monterosso Grana Stefano Isaia, l’assessore Renato Isoardi, il consigliere delegato al gemellaggio Monica Torino e i consiglieri comunali Pierpaolo Arneodo e Federica Gottardo si sono recati in visita istituzionale presso la città francese di Le Bar-sur-Loup, accompagnati da un gruppo di compaesani, per avviare l’iter di un gemellaggio tra il piccolo comune della Valle Grana (poco più di 500 abitanti) e il centro francese (2.800 residenti) situato nel dipartimento delle Alpi Marittime della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Portando il saluto di Monterosso Grana, il primo cittadino ha ribadito la finalità ultima del gemellaggio: "Vogliamo che il rapporto tra i nostri comuni sia proiettato verso il futuro, lavoreremo affinché i nostri figli ne siano protagonisti. Un albero forte ha bisogno di radici solide. Per questo intendiamo costruire un nuovo patto che si ispiri a quel concetto di Europa dei Popoli che ci ha sempre guidato”.

"L’obiettivo – ha proseguito – è rendere stabile e duraturo il rapporto di collaborazione tra le due comunità, instaurando relazioni e scambi permanenti, da cui discendano iniziative, attività e azioni congiunte nel segno della reciproca collaborazione e condivisione, coinvolgendo le varie associazioni presenti sul nostro territorio, coma La Cevitou, Coumboscuro Centre Prouvençal, e soprattutto il mondo della scuola".

La delegazione di Le Bar-sur-Loup, guidata dal sindaco François Wyszkowski, ha rallegrato la festa con le ballate provenzali, con canzoni occitane e classiche cantate da Italiani e francesi.

Prima di salutarsi è stato stilato il programma dei prossimi incontri. In primavera gli amici francesi saranno graditi ospiti a Monterosso Grana. Nel frattempo, l’Amministrazione comunale del piccolo comune cuneese si adopererà per avviare l’iter per formalizzare e costituire il gemellaggio.

“E’ stata una bellissima giornata di confronto per avviare l’iter per l’attivazione del gemellaggio tra i nostri comuni – commenta il sindaco Isaia -. Un momento per confrontarsi e imparare dalle buone pratiche di entrambi, spinti dall’interesse e dalla curiosità di conoscere. Il gemellaggio potrà rafforzare la cooperazione tra i due comuni anche in ambito economico, mediante forme di interazione, scambi e sviluppo di progetti comuni, anche a valere sulla nuova stagione dei fondi comunitari e in particolare dei programmi comunitari Interreg Italia–Francia".

Dall'Amministrazione della Valle Grana arriva infine "un grazie particolare per la calorosa accoglienza al Comune di Le Bar-sur-Loup nella persona della consigliera Monique Revel, così come a tutte le associazioni presenti, che in modo corale hanno dato il loro contributo alla riuscita di questa esperienza. Siamo tornati a casa pieni di speranze per nuovi progetti futuri e per la prosecuzione della formalizzazione del gemellaggio.”.