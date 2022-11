Garessio festeggia i 100 anni di Ugo Odasso, appassionato di musica e autore del libro "La chimica della mia vita"

Cento anni sono un compleanno importante, ma a pochi capita di poter condividere questo momento con altri tre amici quasi di leva.

406 anni in quattro: storie e vite diverse che si intrecciano nel borgo di Garessio.

Domenica 6 novembre l'Opera Pia Garelli ha festeggiato un nuovo centenario: si tratta del signor Ugo Odasso, leva 1922.

Dopo una vita di lavoro nell'ambito chimico-farmaceutico, dapprima nella garessina Lepetit, poi dagli anni '60 nel milanese. Appassionato di musica, ama suonare in particolare il pianoforte, ha fatto ritorno nel paese natio e da un anno e mezzo si è stabilito presso la struttura, raccontandosi nel libro "La chimica della mia vita".

[Ugo Odasso con il sindaco Ferruccio Fazio]

Il sindaco Ferruccio Fazio e l’assessore Pierandrea Camelia gli hanno portato le congratulazioni di tutta la cittadinanza per il traguardo raggiunto, lunedì 7 novembre, alla presenza dei figli Ivo, Fabrizia e Cinzia, il personale dell’Opera Pia Garelli, con la direttrice Viola Balbo e Piero Boffano membro del consiglio di amministrazione della struttura, Antonio Robotti che ha realizzato un poster con alcune foto tratte dal libro “La chimica della mia vita”, e gli altri tre centenari della struttura:

Renato Quaglia, leva 1918, Maresciallo dei Carabinieri Reali che ha avuto una vita intensa e movimentata. Internato in un campo di concentramento in Germania, ha contratto e superato una gran varietà di malattie come la malaria e la terzana maligna. Ha raccontato la sua vita nel libro "vicissitudini di un Carabiniere Reale" e ancora oggi, all'etaà di 104 anni, ama usare la sua macchina da scrivere.

La passione per la musica accomuna Renato, violinista, e Ugo, trombettista in gioventù e che aveva espresso il desiderio di avere una torta a tema, desiderio esaudito da Luca, cuoco della struttura.

Pierina Bianco, classe 1920, grande lavoratrice agricola, scendeva da Casario in bicicletta per vendere le sue "formaggelle" e tuttora ricorda un'infinità di indovinelli, filastrocche, canzoncine che non vede l'ora di sfoggiare e infine, Carmelina Gazzano, leva 1922, originaria di Valsorda ha gestito per molti anni un rinomato pastificio in via Nizza a Torino, fino all'età della pensione quando poi è rientrata a Garessio.