Lesegno ha celebrato il IV novembre consegnando la Costiruzione ai diciottenni

"A conclusione della giornata - aggiunge il sindaco - grazie alla disponibilità del Maresciallo Maggiore Riccardo Tedeschi, Comandante della stazione locale dei Carabinieri di Ceva, è stato organizzato un momento di incontro i cittadini e in particolare con gli anziani per sensibilizzare e informare al meglio sui tentativi di truffa che si sono verificati ultimamente in zona. Un momento molto partecipato utile ad acquisire nuovi strumenti per non cadere vittime delle truffe, ma anche un momento di condivisione per chi, purtoppo, è stato testimone in prima persona di queste situazioni".

A conclusione della giornata comune, pro loco e società operaia hanno offerto un rinfresco ai partecipanti.