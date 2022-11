Per la Fiera Bee di Villanova Mondovì tornano i giochi della tradizione a cura della Confcommercio As.com Monregalese

Confcommercio As.com Monregalese è lieta di comunicare che, dopo le ristrettezze dovute alla pandemia, in occasione della Fiera Nazionale BEE che si terrà a Villanova Mondovì nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 novembre prossimi, organizzerà, con il contributo di Camera di Commercio di Cuneo, i giochi della tradizione per grandi e piccini.

Come nelle precedenti edizioni saremo presenti in Via Eula con lo stand istituzionale per coloro che desiderassero informazioni sulle attività di As.com Monregalese e distribuiremo palloncini ai bambini che verranno a trovarci per giocare e trascorrere un po' di tempo insieme all'insegna della spensieratezza e del divertimento.

Vi attendiamo numerosi domenica 20 novembre in via Eula a Villanova Mondovì, fiera Nazionale BEE, dalle 10,00 alle 17,30.