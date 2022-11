Racconigi: in fase conclusiva i lavori alle aree gioco di piazza IV Novembre e via Stramiano

A Racconigi sono quasi al termine gli interventi di riqualificazione delle due aree gioco in piazza IV Novembre e via Stramiano.

I lavori, dal costo totale di oltre 50 mila euro, sono stati portati avanti dalle ditte “Evolplay srl” di Grassobbio (BG) e “A. F. Garden snc” di Carmagnola: sono stati posati nuovi giochi, altalene e una bacheca informativa, sono state spostate le giostre a molla già presenti ed è stata rifatta completamente la pavimentazione in gomma colata e colorata.

“L’amministrazione comunale pone una grande attenzione alle aree per il gioco, che offrono alla cittadinanza, in particolare ai più giovani, una risposta alle esigenze di svago, dando un valido contributo al miglioramento della qualità della vita – commenta il consigliere al Patrimonio, Domenico Annibale - Nel corso degli ultimi anni abbiamo messo in cantiere progetti per la manutenzione e la realizzazione di nuove aree, non solo rivolte ai più piccoli, ma anche agli adolescenti, come il circuito per la pratica dell’attività sportiva Calisthenics in via Prati dei Cornetti, la nuova area gioco in via Tiziano Vecellio e l’area verde di piazza Piacenza”.

Conclude il sindaco, Valerio Oderda: “É intenzione dell’Amministrazione comunale procedere in questi anni alla riqualificazione di tutte le aree gioco presenti sul territorio. Stiamo inoltre valutando la possibilità di realizzare un campo da calcetto, chiuso completamente da apposite reti, per permettere ai bambini di giocare in sicurezza nell’area verde di Piazza IV Novembre”.