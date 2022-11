Savigliano, la Municipale fa pulizia delle biciclette abbandonate in piazza Sperino

Sono 28 le biciclette che versavano in stato di abbandono e in cattive condizioni – dalla sella mancante alle ruote sgonfie, solo per fare alcuni esempi – che nella mattinata di lunedì 7 novembre sono state rimosse dalla Polizia Locale di Savigliano.

Dopo una prima fase di ricognizione, circa dieci giorni fa sono stati posizionati dei biglietti di preavviso, in modo che i proprietari potessero procedere con la rimozione.

In queste ore la Municipale è intervenuta a rimuovere le biciclette rimanenti, in piazza Sperino (di fronte alla stazione ferroviaria) e zone limitrofe.

I 28 mezzi, alcuni dei quali giacevano abbandonati da lungo tempo, verranno ora distrutti e smaltiti.