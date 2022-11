Ufficiale: dopo un lungo stop riapre il cinema Fiamma

Cinelandia annuncia la riapertura del multisala Fiamma giovedì 10 novembre.



Il Cinelandia di Cuneo, in Via Bassignano 34, riapre al pubblico dopo alcuni mesi di lavori. La chiusura era avvenuta in seguito dalla rottura dei tubi dell’acqua del condominio soprastante.



Una “cascata” d’acqua che causò diversi danni agli arredi e agli impianti, ora completamente rinnovati.



"Un ringraziamento - scrive la società Cinelandia - agli enti preposti e alla proprietà per il lavoro svolto, al fine di poter riaccendere al più presto i proiettori delle sale."