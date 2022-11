Unitre Fossano propone il convegno "essere senior oggi", una riflessione sulle opportunità della terza etá

Sarà una giornata di riflessione dedicata ai nuovi senior ed al significato della vecchiaia ai nostri giorni, approfondendo le modalità per vivere in modo positivo tale fase della vita.

Le generazioni dei baby boomers hanno oggi il privilegio di assaporare una opportunità che in precedenza era generalmente preclusa, cioé di avere dai quindici ai venti anni in media di vita attiva in piú, dopo il pensionamento e prima della vecchiaia vera e propria.