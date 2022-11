Backstage, rivedi la puntata dedicata al meteo: dopo l’ottobrata che clima ci riserverà novembre?

L’ultima puntata di Backstage, approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, andata in onda giovedì 3 novembre è stata dedicata al meteo.

Ottobre si è chiuso all'insegna di un caldo anomalo, dovuto ad un potente anticiclone, che ha reso il clima tutt'altro che autunnale, regalandoci solo una piccola parvenza della stagione della zucca, delle castagne e di alberi che piano piano si spogliano delle loro foglie colorate. L'alta pressione ha portato temperature incredibilmente elevate per quasi tutto mese, dando vita alla così detta "ottobrata".

Ma che clima ci riserverà novembre? Dovremmo aspettarci una novembrata? Di questo e molto altro ne abbiamo discusso con il meteorologo Paolo Caraccio, presidente di Datameteo Educational.

