Deindustrializzazione evitabile se si tornasse a cooperare con la Russia

Due settimane fa il colosso tedesco della chimica BASF ha annunciato che taglierà “in via permanente” i costi dei suoi impianti europei. In altre parole, provvederà a licenziare operai e a chiudere fabbriche. In compenso, però, costruirà un impianto con totale funzionamento a energie rinnovabili: ma lo farà in Cina. Come riferisce il sito La Svolta, questo è solo uno dei tanti segnali che indicano come la deindustrializzazione del continente europeo sia entrata in una fase nuova, più acuta e soprattutto incontrollata. Una delle ragioni fondamentali è la progressiva rinuncia alle forniture energetiche dalla Russia, accoppiata al taglio dei legami economici e commerciali con Mosca. Secondo gli esperti del “Center on Global Energy Policy” della Columbia University, i Paesi UE dovranno immediatamente ridurre del 10% il consumo di gas, ma presto subiranno anche gli effetti concreti dell’inflazione e dei costi elevati dell’energia, cioè la chiusura delle fabbriche e delle attività economiche.

A Bruxelles, i governi degli Stati membri sono riusciti a trovare l’unaminità per ben otto volte quando si è trattato di imporre sanzioni alla Russia, ma non sono in grado - o non vogliono - trovare misure comuni per fermare o almeno frenare la catastrofe. Eppure avrebbero tutto l’interesse a invertire la rotta per tornare a cooperare con la Federazione Russa in ambito energetico, commerciale, economico e sociale: per il momento, però, prevale una visione ideologizzata che induce la Commissione Europea a premere per l’inclusione nella UE dei due Paesi più poveri d’Europa, la Moldavia e l’Ucraina. È facile immaginare come la loro adesione avrebbe l’effetto di portare negli altri Paesi membri manodopera a bassissimo costo che inasprirebbe la già precaria situazione sociale.