Mercati finanziari: attenzione a banche centrali, inflazione e borsa USA

I mercati finanziari sono entrati nella parte clou dell'ultimo trimestre dell'anno e a tenere banco tra investitori e addetti ai lavori sono sempre gli stessi temi che li hanno accompagnati per tutto il 2022, ovvero l'inflazione e l'operatività delle Banche Centrali, impegnate a contrastarne gli effetti. Difatti anche la borsa USA, il punto di riferimento per tutte le piazze di scambio internazionali, è ritornata a incentrare il focus sugli ormai noti driver dopo la parentesi della recente reporting season che, come già era accaduto nelle precedenti occasioni, ha offerto uno spaccato della situazione delle società quotate meno cupo di quanto si aspettassero gli analisti.

Inflazione e tassi: quanto è lontana una fase di normalizzazione

Come rilanciato anche dal sito specializzato StartBorsa, punto di riferimento nel campo dell’informazione e della formazione finanziaria, con il passare del tempo e con l'esecuzione dei vari rialzi dei tassi, la FED si avvicina a grandi falcate al target stabilito per questo ciclo restrittivo di politica monetari. L'attenzione, quindi, è sui massimi livelli non solo per rilevare effetti più marcati di quelli osservati fino a questo momento sulla dinamica inflattiva, ma soprattutto per valutare cambiamenti nella comunicazione -posizioni meno hawkish- della Banca Centrale.

L'inizio di un processo di normalizzazione della congiuntura e il conseguente ammorbidimento della stretta sui tassi determinerebbero un miglioramento del sentiment sia sui mercati azionari sia sui mercati obbligazionari, senza dimenticare i benefici diretti e indiretti per il quadro macroeconomico globale. Naturalmente l'azione della FED dovrebbe poi tracciare il solco per le guidance di altre Banche Centrali, come ad esempio la BCE. Anzi in realtà la situazione in Europa potrebbe essere paradossalmente meno complessa in quanto si osserva nelle economie degli stati membro principalmente inflazione da offerta, strettamente legata al caro energia.

A tal proposito risultano estremamente interessanti alcune considerazioni sul dato di Ottobre dell'inflazione in Italia: il dato, un +11,90% che non si registrava dagli anni ottanta, evidenzia nella fattispecie come il grosso dell'incremento sia riconducibile a prodotti a media frequenza, fra cui spiccano le tariffe elettriche.

Costruire una strategia operativa utilizzando i driver di mercato

È chiaro che tutti gli elementi emersi in questa premessa, per essere tradotti in operatività, debbano essere corroborati da analisi più approfondite sulle varie asset class che intenda inserire in portafoglio, soprattutto se la volatilità dovesse confermarsi su valori superiori alla media. In tal caso, come sottolineano gli esperti di StartBorsa, è importante destinare una parte delle proprie risorse al trading tattico, per estrarre valore da tutte le condizioni di mercato -tendenze al rialzo e tendenze al ribasso- e costruire delle strutture di copertura per le allocazioni statiche.

Per implementare un'operatività tattica, si possono utilizzare le piattaforme di negoziazione rilasciate dai broker online: grazie al modello operativo proposto dagli intermediari attivi sui circuiti decentralizzati, si hanno a disposizione infatti infrastrutture tecnologiche avanzate, ma estremamente convenienti dal punto di vista economico. I conti di trading sono sottoscrivibili con piccoli capitali, tuttavia sufficienti per eseguire tecniche di hedging attraverso l'impiego della leva finanziaria e dello short selling. Naturalmente l'adozione di un corretto money management è consentita dagli ordini condizionati, dagli stop loss e dai take profit presenti sul trading tool.

I titolari di un rapporto non devono sostenere costi di alcun tipo se non quelli legati alla fase di compravendita degli asset trattati; quindi per procedere con la sottoscrizione di un account è sufficiente effettuare una procedura da remoto, che prevede la registrazione dei dati personali sul sito ufficiale del broker online e la trasmissione al suo backoffice dei documenti identificativi. Un aspetto interessante di questi intermediari riguarda la possibilità di definire una strategia operativa mediante servizi di sharing messi a disposizione degli utenti titolo gratuito: difatti persino gli investitori meno esperti possono replicare i trade condivisi sulla piattaforma e costruire un proprio modus operandi.