Un nuovo compressore per la mammografia: la donazione di Donna per Donna all'ospedale di Cuneo [VIDEO]

Oggi all'ospedale Carle di Cuneo, presso la Radiologia, è stata ufficializzata la donazione di un componente del mammografo digitale, strumento indispensabile e preziosissimo per sottoporsi agli screening per il cancro al seno.

Si tratta di un compressore, che consentirà una migliore indagine, più facile e meno dolorosa, anche sulle donne con un seno molto piccolo.

A donarlo è stata l'associazione Donna per Donna di Cuneo, costituita da donne che hanno avuto il tumore al seno e sono guarite. Vicine alle donne che affrontano la malattia, utilizzano tutti i fondi e i sostegni che ricevono per donarli all'ospedale di Cuneo attraverso macchinari o componenti che possano migliorare e facilitare il percorso di cura. A Donna per Donna si deve anche la donazione del Paxman, la calotta refrigerante che previene, quando utilizzabile, la caduta dei capelli, causata dalla chemioterapia.

Un gruppo straordinario, guidato dalla presidente Ivana Pane, che lavora al fianco dei reparti di Radiologia e Senologia per dare il proprio contributo, umano ed economico.

A loro il grazie dell'ASO Santa Croce e Carle, attraverso le parole della dottoressa Monica Rebora, direttore sanitario; del primario della Radiologia dottor Alberto Talenti e del primario dell'Oncologia dottor Gianmauro Numico.