Ori e argenti per i giovani dell’Auxilium Saluzzo ai campionati regionali di bocce

giovani Auxilium sul podio. oro under 18 Gabriele Pascariu

Fitto di appuntamenti e di risultati il fine settimana sportivo della Bocciofila Auxilium Saluzzo.

Nella specialità volo si sono tenuti i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Il team saluzzese guidato dal direttore sportivo Felice Delsoglio supera l’ostacolo Albese vincendo per 6 a 0 e qualificandosi per gli ottavi di finale, sempre a eliminazione diretta, che si giocheranno il 26 novembre. La formazione saluzzese sarà impegnata in terra ligure contro la Cellese.

Nella Regional Cup per la prima fascia, il sodalizio saluzzese non si qualifica per la fase finale.

Nel fine settimana la Bocciofila Centallese, ha ospitato i campionati regionali per le specialità volo e petanque nella prova individuale.

Per il volo due titoli regionali conquistati dai giovani del direttore sportivo Paolo Costa: nell’under 15 successo di Matteo Gionas Macario, che in finale ha superato il compagno di squadra Francesco Costa.

Negli under 18, dopo una bella partita, medaglia d’oro per Gabriele Pascariu.

Per la specialità petanque, nella categoria B femminile, successo di Graziella Bellino mentre per il settore giovanile guidato dal direttore sportivo Pietro Fornetti nell’under 18 oro per Nicolò Moine, che ha preceduto Michele Vittone.