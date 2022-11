Cena solidale per l'Ucraina: il ricavato destinato alla ricostruzione di un asilo a Bucha

Una cena a base di piatti tipici, preparati da alcune cittadine ucraine, per raccogliere fondi da destinare al Comitato Razom per la ricostruzione di un asilo a Bucha, la cittadina in Ucraina settentrionale che a marzo è stata oggetto della ferocia di Putin. Questa l’iniziativa organizzata da +Europa Granda e dall’Associazione Radicali Cuneo – Gianfranco Donadei, con la collaborazione di “Razom” (offerta minima €20, maggiori informazioni e prenotazioni chiamando il numero 346.8287152).

“Noi siamo per una pace giusta!” Dichiarano in una nota gli organizzatori dell’iniziativa. “In questa tremenda guerra – continuano - c’è un aggressore ed un aggredito ed ogni equidistanza è un regalo al criminale Vladimir Putin. Anche per questo organizziamo quest’iniziativa, sostenendo convintamente la Resistenza ucraina che oggi difende anche i nostri valori di libertà e le nostre democrazie.”