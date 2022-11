Inaugurata a Sommariva Perno la 15ª panchina rossa della Granda contro la violenza sulle donne

Una bella giornata di sole ha accompagnato l'inaugurazione ieri mattina, lunedì 7 novembre, della panchina rossa contro la violenza sulle donne di Sommariva Perno.

Presenti il primo cittadino Walter Cornero, il segretario generale Fnp Cisl Matteo Galleano, la coordinatrice regionale Fnp Piemonte Carmen Soffranio, l’assistente sociale di Bra Martina Bertorello, il presidente del gruppo volontari Giuseppe Muò e il presidente del Centro Culturale San Bernardino Andrea Cane.

Presenti soprattutto i ragazzi, che hanno letto alcuni testi sul tema della violenza di genere, conclusi con la canzone “Nessuna conseguenza” di Fiorella Mannoia.

Altra canzone in chiusura della mattinata, diventata ormai l’inno del progetto: “Vietato morire” di Ermal Meta.

"Una bellissima inaugurazione – ha dichiarato Lina Simonetti, ideatrice del progetto e componente di segreteria dei Pensionati Cisl cuneesi –. Bravi i ragazzi e le loro insegnanti per quanto ci hanno offerto. Un contributo ‘artistico’ sentito e meditato. Bravi davvero. Come spesso accade i ragazzi sanno sorprenderci per talento, creatività e sensibilità. Per il resto ringrazio chi per il Comune di Sommariva Perno ha lavorato alla realizzazione di questa giornata e i colleghi del sindacato che mi hanno supportata per la parte organizzativa".

A pochi metri dalla panchina un bellissimo murales, ideato e realizzato dagli alunni della scuola qualche mese fa, ci ricorda il 1522, numero anti violenza e stalking. Operativo 24 ore su 24, accoglie con personale specializzato le richieste di aiuto e sostegno di vittime in difficoltà.