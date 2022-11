Cuneo Granda Volley a Bergamo per trovare la prima vittoria e sfatare il tabù

Dopo tre partite casalinghe consecutive la Cuneo Granda S.Bernardo è attesa da due trasferte: mercoledì 9 le gatte saranno di scena al Pala Intred di Bergamo nella gara valida per la quarta giornata di campionato (ore 20:30), mentre domenica 13 sfideranno Il Bisonte Firenze nella loro prima volta a Palazzo Wanny (ore 19:30, diretta Sky Sport Arena). Due partite in cui la formazione di Emanuele Zanini ripartirà dalla confortante prestazione della gara con la capolista Conegliano per andare a caccia delle prime vittorie dell'anno. Nella mattina di lunedì 7 le cuneesi sono tornate in palestra per preparare il match con il Volley Bergamo 1991, reduce dalla sconfitta esterna con la Igor Gorgonzola Novara.



QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO Il big match con la Prosecco DOC Imoco Conegliano ha restituito agli appassionati cuneesi una squadra che, al di là del divario fisico e tecnico, per lunghi tratti ha giocato alla pari con le campionesse d'Italia. La Cuneo Granda S.Bernardo è scesa in campo senza paura, con la voglia di divertirsi e di provarci fino alla fine. A Bergamo, in una partita che vale tanto e in un palazzetto finora tabù per i colori biancorossi, servirà la stessa determinazione. Se la gara con Conegliano è stata quella della svolta di un inizio di stagione complicato, quella con Bergamo può essere quella della vera e propria ripartenza. Dopo la trasferta di Firenze il calendario propone infatti tre incontri alla portata delle gatte, le due partite interne con Macerata e Perugia (prevendita attiva in sede e online su Liveticket dalle ore 9:30 di mercoledì 9) e il derby esterno con Pinerolo. Con quattro partite nel giro di dodici giorni sarà quanto mai fondamentale anche l'apporto di chi subentra in corsa, e in questa ottica il pieno recupero di Magazza, che con Conegliano ha debuttato nella massima serie, fornirà a coach Zanini più soluzioni in posto 2 e in posto 4.



SOFYA KUZNETSOVA, SCHIACCIATRICE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Mi è piaciuto molto l'atteggiamento con cui siamo scese in campo contro Conegliano. Sapevamo che contro una squadra così forte l'unico modo per giocarcela era rischiare, e l'abbiamo fatto. In alcune fasi della partita abbiamo espresso davvero una buona pallavolo. Se a Bergamo giocheremo con la stessa mentalità e alzeremo ancora il nostro livello di gioco avremo tutte le carte in regola per conquistare la prima vittoria in campionato e tornare a muovere la classifica».



LE AVVERSARIE Una vittoria nella seconda giornata ai danni del Bisonte Firenze, e tre sconfitte: questo il ruolino di marcia del Volley Bergamo 1991 nelle prime quattro giornate. Le rossoblù sono reduci dalla sconfitta esterna in quattro set al Pala Igor, in cui hanno dovuto fare a meno di Khalia Lanier, ancora fuori per il problema accusato nel corso della partita con la Vero Volley Milano.



I PRECEDENTI Bergamo avanti 5-2; Cuneo non ha mai vinto al Pala Intred di Bergamo.



LE EX Le capitane delle due squadre sono le ex di turno: Noemi Signorile a Bergamo vinse lo scudetto nella stagione 2010/2011, Federica Stufi ha vestito la maglia di Cuneo nello scorso campionato



COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10



Campionato femminile Serie A1 2022/2023



Girone di andata - quarta giornata



Volley Bergamo 1991 - Cuneo Granda S.Bernardo



Mercoledì 9 novembre - ore 20:30, Pala Intred, Bergamo



Volley Bergamo 1991 1 Bovo, 4 Butigan, 5 Partenio, 6 Cecchetto (L), 7 Da Silva, 10 Cicola (L2), 11 Turlà, 13 May, 14 Frosini, 16 Lanier, 18 Cagnin, 22 Stufi (K), 23 Gennari. All. Micoli, vice all. Zanelli



Cuneo Granda S.Bernardo 1 Kuznetsova, 3 Drews, 4 Klein Lankhorst, 6 Cecconello, 7 Caravello (L), 8 Basso, 10 Szakmáry, 12 Magazza, 13 Signorile (K), 14 Hall, 16 Caruso, 18 Diop, 20 Gay (L2). All. Zanini, vice all. Petruzzelli



Classifica Igor Gorgonzola Novara 14 (5 - 0); Prosecco Doc Imoco Conegliano 14 (5 - 0); Vero Volley Milano 13 (5 - 0); Reale Mutua Fenera Chieri 12 (4 - 1); Savino Del Bene Scandicci 12 (4 - 1); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8 (3 - 2); Il Bisonte Firenze 7 (2 - 3); Trasportipesanti Casalmaggiore 7 (2 - 3); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 4 (1 - 4); Volley Bergamo 1991 3 (1 - 3); E-Work Busto Arsizio 3 (1 - 4); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 - 4); Wash4green Pinerolo 1 (0 - 5); Cuneo Granda S.Bernardo 1 (0 - 4).