Il 19enne di Piobesi d'Alba Simone Zerbin vincitore del torneo di scacchi di Fossano

Un torneo con giocatori di livello molto elevato, anche se la concorrenza non è mancata: tanti i giovani che hanno riscosso ottime prestazioni.

Piazzamenti nelle posizioni di vertice anche per il torinese Mauro Di Chiara, del saviglianese William Torrione e del cuneese Francesco Giraudo , tutti a quota 3,5 punti.

Si concorreva inoltre, all'interno del torneo, per i tesserati del circolo Fossanese, alla nomina di Campione Sociale 2022, che è andato ad un altro diciannovenne, il fossanese Marco Campaci.

Il Circolo Torri d'Acaja vuole ringraziare il Circolo Autonomi per la concessione dei locali, la di BCC Bene Banca di Fossano per la preziosa sponsorizzazione e tutti i circoli della provincia per aver contribuito alla diffusione e alla partecipazione di questo evento.