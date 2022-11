Quarta stella (alla sostenibilità) per Piazza Duomo, l’albese Gabriele Boffa guadagna la seconda a Cioccaro di Penango

Ennesimo tributo per il ristorante Piazza Duomo di Alba, tempio gourmet, col suo chef Enrico Crippa, confermato nella ristrettissima cerchia dei migliori locali italiani che possono fregiarsi delle tre stelle Michelin (saliti a 12 con quella assegnata ad Antonino Canavacciuolo col suo Villa Crespi di Orta San Giulio) e che ora ha ricevuto anche – unico piemontese su diciannove locali – la Stella Verde.



Il riconoscimento – arrivato con la cerimonia di presentazione dell’edizione 2023 della Guida, tenutasi nel pomeriggio in Franciacorta (da segnalare la terza stella Michelin attribuita ad Antonino Canavacciuolo, Villa Crespi di Orta San Giulio) – è quello che la "rossa" attribuisce ai locali "impegnati nel combattere gli sprechi alimentari e offrire piatti dal sapore unico, con materie prime freschissime e di stagione, sovente colte a pochi passi dai loro ristoranti".



Tra le novità che toccano le Langhe anche il riconoscimento della seconda stella a Gabriele Boffa, già chef al Castello di Guarene, da alcuni anni al Relais Sant'Uffizio Enrico Bartolini di Cioccaro, frazione di Penango, nel Monferrato astigiano. Questa la motivazione: "All'interno di un'antica struttura monastica divenuta un raffinato albergo, troviamo ai fornelli uno chef con mestiere e abilità non comuni. Gabriele Boffa, langarolo e profondo conoscitore della cucina piemontese, vanta straordinarie abilità tecniche sviluppate attraverso importanti esperienze maturate nei migliori ristoranti del mondo. La sua cucina spazia dai grandi classici regionali che esegue fedelmente - come gli straordinari agnolotti del plin - a piatti più creativi e innovativi che non tralasciano un legame con il territorio".