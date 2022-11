Alba, tris di appuntamenti nei quartieri hanno celebrato il centenario della nascita di Beppe Fenoglio

Nel fine settimana appena concluso, un tris di appuntamenti nei quartieri cittadini di Alba hanno celebrato il centenario della nascita di Beppe Fenoglio.

Venerdì 4 novembre nel Centro d’incontro di via Rio Misureto 19, sabato 5 nell’oratorio della parrocchia di San Cassiano in via Pieroni 1 e nel pomeriggio di domenica 6 in Zona H in piazzale Beausoleil 1, è andato in scena “Il partigiano over the rainbow. Beppe Fenoglio, le parole, la musica”.

L’evento del gruppo Canzon&teatro, organizzato in collaborazione con il Comune di Alba e con il Centro Studi Beppe Fenoglio nell’ambito delle celebrazioni del centenario “Beppe Fenoglio 22”, ha raccolto l’interesse e il gradimento del pubblico.

L’assessore agli eventi della Città di Alba Emanuele Bolla e l’assessore delegato ai Quartieri Massimo Reggio, intervenendo alle serate, hanno commentato: «Nella nostra idea di città, gli eventi importanti devono superare i confini del centro cittadino: abbiamo sperimentato qualcosa di ambizioso e, in un anno ricco di eventi dedicati a Beppe Fenoglio, siamo felici di aver portato questo spettacolo di qualità nei quartieri. Questa prima serie di proposte ha raccolto un interesse che ci spinge a proporre nuovi eventi diffusi sul territorio. Presto presenteremo altre novità, altri eventi significativi, nelle altre aree cittadine».

Replicato nei tre quartieri, lo spettacolo è stato realizzato setacciando le opere di Fenoglio per raccogliere le citazioni di canzoni: una fusione tra musica dell’epoca o legata al mondo dell’albese che ha prodotto un alternarsi di brani musicali e di letture dai romanzi e dai racconti.

Durante la serata che ha visto sul palco Ada Prucca, Corrado Leone, Attilio Ferrua, Mario Manfredi e Giuliano Scarso, si sono alternate le letture suggerite da Paolo Lamberti.