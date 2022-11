Boves e il suo 'Civico14': pronto all'inaugurazione il nuovo condominio di via Cuneo

Un piccolo condominio da 19 unità con cantine e autorimesse interrate, dotato della più elevata classe energetica disponibile e costruito nell’ottica del maggior risparmio energetico e ribasso dei consumi possibile: sono queste le specifiche del ‘Civico14’, il nuovo condominio sorto a Boves, in via Cuneo, in corrispondenza di uno degli ingressi all’abitato del concentrico.



La struttura sorge dove prima si trovava il negozio di cicli ‘Becchis’ e un distributore di benzina. Un’area del paese conosciuta e derivata dagli anni ‘70, che l’impresa costruttrice promotrice del progetto - la Vila sas - e l’amministrazione comunale hanno deciso di recuperare nell’ottica di un più profondo dialogo con il paese stesso.

Il prezzo degli alloggi liberi - attualmente otto - va dai 165.000 euro per il bilocale più piccolo fino ai 320.000 euro dei due attici.



“Tramite un cantiere installato alcuni anni prima abbiamo demolito i vecchi fabbricati e costruito le nuove volumetrie – ha raccontato l’architetto bovesano Noemi Viale - . Il condominio può vantare, globalmente, consumi molto bassi ed è anche presente un impianto fotovoltaico che sopperirà alle richieste di energia elettrica della struttura, come l’accensione delle luci condominiali e il funzionamento dell’ascensore”.



“Fin dalla progettazione si è cercato di mettere al centro il benessere delle persone, la sostenibilità ambientale, il comfort e la vivibilità degli ambienti con particolare attenzione al territorio e ai suoi abitanti. Abbiamo anche legato la struttura al centro storico di Boves tramite una piazzetta a uso pubblico installata tra il vecchio edificio dove si trovava la banca e la nuova struttura. Abbiamo realizzato alcuni nuovi posti auto e, invece del classico marciapiede, davanti all’edificio si trova un largo spazio pedonale a totale fruizione della comunità” ha concluso l’architetto Viale.



Il prossimo 19 novembre si terrà l’inaugurazione ufficiale della struttura, con una cerimonia prevista dalle 14 alle 17. Sarà presente il sindaco Maurizio Paoletti e sarà possibile visitare il complesso e raccogliere informazioni più specifiche sui vari appartamenti disponibili.

"Siamo davvero contenti e soddisfatti, come amministrazione comunale, per l'avvenuta conclusione del progetto - ha aggiunto il sindaco di Paoletti - . Ci siamo occupati con i progettisti della parte relativa alle aree a uso pubblico e possiamo già annunciare che la piazzetta antistante il complesso diventerà un parcheggio da una decina di stalli e gestito tramite disco orario: utile nei giorni più affollati come il sabato mercatale ma con il minor rischio possibile di 'monopolio'".

"Il nuovo condominio e le aree annesse sono davvero un bel biglietto da visita per la città e per l'accesso alla piazza principale, e un ottimo modo per recuperare posti auto" ha concluso Paoletti.