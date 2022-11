Bra avrà il suo parco giochi inclusivo: iniziati i lavori in piazza Roma

“Non si può andare lontano finché non si fa qualcosa per qualcun altro”. Questo il messaggio di Melvin Jones, imprenditore americano del secolo scorso, che, nel 1917, insieme ad un gruppo di colleghi e professionisti, fondò il Lions Club International, la più grande organizzazione umanitaria non governativa del mondo.

E questo il significato della targa commemorativa presente nei giardini di piazza Roma, di fronte alla stazione ferroviaria, che testimonia, in maniera ben visibile, la presenza a Bra dell’organizzazione estesa in 207 Paesi con circa 1.400.000 soci, tra i quali circa 39mila in Italia.

Chi ha la memoria lunga ricorderà che l’area dedicata a Melvin Jones venne realizzata e donata alla cittadinanza dal Lions Club Bra Host nel 2012. In tutto questo tempo le giostrine si sono usurate e comunque non erano adatte a tutti. Perciò il Lions braidese ha pensato di rinnovarlo, trasformandolo in un parco inclusivo che permettesse ai bambini, più o meno abili, di stare insieme abbattendo tramite il gioco ogni barriera che li circonda.

Dalle parole ai fatti. Lunedì 7 novembre ha preso il via l’upgrade dell’intera area che è stata recintata e resa inaccessibile, con modifica anche dei percorsi pedonali interni alla piazza. Rimosse anche le vecchie attrazioni che lasceranno spazio a quelle nuove più moderne e inclusive.

A sottoscrivere il progetto del Lions Club Bra Host, in collaborazione con Lions Club Bra del Roero e Leo Club Bra, è stata l’Amministrazione comunale braidese. “L’area coinvolta è centrale, vicina alla stazione un po’ il primo biglietto da visita per la nostra città ed è frequentata da tante famiglie. Per questo esprimo il mio ringraziamento per quello che si realizzerà insieme nei giardini di piazza Roma”, ha detto il sindaco Gianni Fogliato in occasione dell’incontro con Jitsuhiro Yamada, presidente della LCIF (Fondazione Internazionale dei Lions Club), avvenuto lo scorso 24 ottobre.

Sì, perché dietro l’iniziativa c’è anche il contributo della Fondazione Internazionale dei Lions Club, che risponde alle necessità di aiuti nelle piccole comunità e in tutto il mondo. Grazie alla cooperazione locale ed internazionale, la rete mondiale dei Lions dispone di maggiori risorse ed è in grado di realizzare molto di più rispetto a singole persone o piccoli gruppi che operano da soli.

Tutte insieme queste realtà si stanno impegnando a rendere i giardini di piazza Roma un luogo ancora più inclusivo e sostenibile. Il restyling prevede la realizzazione di una grande agorà di svago con ricollocazione di due molle esistenti ed una pavimentazione anti trauma su una superficie di oltre 320 mq. Altalena ad amaca, castello, due giochi a rotazione, giostra girevole e gioco arrampicata completano la ricca offerta.

Il costo di questo gioiellino? 62mila euro di cui 26mila euro saranno versati dalla Fondazione LCIF, mentre il resto dei fondi deriva dall’impegno di LC Bra Host, LC Bra del Roero, Leo Club con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco e del Comune di Bra, con quest’ultimo che si è impegnato anche per la predisposizione dei lavori, nonché della messa in opera. Il pacchetto del nuovo parco dovrebbe essere pronto l’8 dicembre per finire sotto l’albero di Natale che tradizionalmente si prepara proprio nella festa dell’Immacolata Concezione.

Davvero un bellissimo regalo per la cittadinanza, come sottolinea Monia Rullo, presidente del LC Bra Host: “Abbiamo voluto realizzare un parco che sia di ‘tutti’. Il gioco è un diritto di tutti i bambini. È qui che ognuno di loro potrà divertirsi e socializzare, senza alcuna barriera. Questo per noi è prioritario e significativo, secondo il motto di tutti i Lions del mondo: ‘We serve’ (noi serviamo). Il service è l’attività istituzionale dell’associazione dei Lions Club. Si tratta, sinteticamente, della disponibilità da parte del club a ‘servire’, nel senso di essere utile alla comunità in ogni occasione”.