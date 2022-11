Dalla Regione un milione di euro per la ricostruzione del ponte alle Terme di Valdieri

Definito oggi (mercoledì 9 novembre) in Regione Piemonte, il percorso che porterà alla realizzazione del ponte delle Terme di Valdieri distrutto dalla tempesta Alex.

Un milione di euro di fondi PNRR, stanziati dalla regione Piemonte per andare a recuperare un danno importante per il sistema viario, ma soprattutto per l'offerta turistica della Valle Gesso.

Presenti il sindaco di Valdieri Guido Giordana, insieme al geometra del comune Marco Gastaldi, per un incontro utile anche a chiarire quelle che saranno le modalità di rendicontazione.

"Voglio ringraziare la Regione Piemonte, ma soprattutto il capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Bongioanni - dice Guido Giordana - per il grande impegno profuso che ha portato a questo risultato importantissimo per il nostro territorio. Un grazie voglio farlo anche al sistema funzionariale della regione Piemonte e in particolare al dottor Graziano Volpe per la costante disponibilità e professionalità".