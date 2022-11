Dissesto idrogeologico: 200mila euro al comune di Monastero di Vasco

Sono stati finalmente sbloccati i finanziamenti tanto attesi dalla provincia di Cuneo. Nei giorni scorsi il Governo ha confermato lo stanziamento di oltre 59 milioni di euro per il Piemonte (leggi qui). Sono 87 i progetti finanziati nell’ambito del PNRR per le “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e idrogeologico”, di cui 28 nella sola provincia di Cuneo per un totale di 15.800.000 euro. Tra i beneficiari c'è anche il comune di Monastero di Vasco con un finanziamento di 200mila euro che verranno destinati a un intervento relativo al movimento franoso della scarpata di monte in località Bertolini Sottani, con l’interessamento dell’omonima strada comunale.

"Con questi 200 - spiegano dall'amministrazione - si riuscirà a sistemare definitivamente il versante franato, sistemando tutti i danni causati dall'evento, in particolar modo il manto stradale. Tale importo va ad aggiungersi al contributo già ricevuto, pari a 50mila euro, per lavori di somma urgenza che avevano consentito di riaprire, dopo non poche difficoltà, il tratto al transito veicolare.