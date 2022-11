È morta l'arpista di fama internazionale Gabriella Bosio

È morta nella giornata di mercoledì 9 novembre l’arpista di fama internazionale, la torinese Gabriella Bosio. Già prima arpa del Teatro San Carlo di Napoli, ha suonato con le Orchestre RAI di Milano e Torino e l'Orchestra della Radio della Svizzera Italiana. È stata docente di arpa al Conservatorio di Torino e insegnante formatore per la metodologia Suzuki dell'arpa per la European Suzuki Association.

“Per me una grande grande perdita – il ricordo commossa dell’arpista cuneese Valentina Meinero - è con lei che mi sono appassionata alla didattica per arpa. Ed è lei che mi ha sempre incoraggiata a fare ricerca a sperimentare. In questo momento credo che tutti le dobbiamo un grande grazie. Personalmente ho cercato di trasmettervi quello che mi ha insegnato”.