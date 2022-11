Giovanni Dalmasso, margaro di Crissolo, si aggiudica il "Trofeo Amedeo Damiano"

“Per noi un riconoscimento importante in un momento non facile per il nostro settore: - spiega Dalmasso - questo premio gratifica il grande lavoro di selezione che abbiamo svolto in questi anni. Il periodo storico che stiamo affrontando ci sta però mettendo a dura prova: l’aumento dei costi per l’energia e le materie prime di somma alle difficoltà dovute al clima, alla presenza di ungulati come i cinghiali che danneggiano i raccolti e soprattutto del lupo sui pascoli che minaccia sempre di più i nostri allevamenti. La Piemontese è diffusa in tutte le vallate del cuneese e del torinese ma la sempre maggiore presenza del lupo mette in pericolo la permanenza di questa meravigliosa razza negli alpeggi: servono azioni urgenti se non vogliamo abbandonare i pascoli alpini.”