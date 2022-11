Gli studenti del "Cfp Rebaudengo" premiati a Napoli con la medaglia d'oro stellata per un video sul Tanaro

Dopo l'alluvione che, nel 2020, aveva sommerso la loro scuola gli studenti Cfp "Ernesto Rebaudengo" avevano deciso di conoscere meglio quel fiume che, in più occasioni, ha spezzato l'equilibrio della loro città.

Avevano deciso di adottarlo per partecipare al concorso nazionale “La scuola Adotta i Monumenti” a cui il CFP aderisce con successo da molti anni. Ambasciatore di questa inziativa è stato il geologo Aldo Acquarone che li ha accompagnati alla scoperta del Tanaro, della sua storia e del suo corso, dapprima in aula e poi fino in Alta Valle.

Un progetto che li ha portati a vincere il premio più alto: la “Medaglia d’oro stellata” (leggi qui).

Questa mattina, lmercoledì 9 novembre, a Napoli il Direttore Generale e i rappresentanti delle classi terze del Cfpcemon Ceva hanno ritirato il riconoscimento.