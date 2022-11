"Ha saputo coniugare il successo con l'etica": il presidente Cirio ricorda Amilcare Merlo

Anche il presidente della Regione Alberto Cirio ha condiviso il suo pensiero e ricordo sulla morte di Amilcare Merlo.

“Con il cavalier Merlo scompare non solo un grande imprenditore, ma prima di tutto un grande uomo. Un uomo che è stato modello della migliore tradizione di quella imprenditoria che ha sempre saputo coniugare il successo con l’etica legata alla propria comunità. Un valore che rende il Piemonte una terra fortunata. Ogni investimento di Amilcare Merlo era per la sua azienda, ma anche per il suo territorio. E lo dimostra l’impegno per l’aeroporto, uno dei progetti in cui ha creduto e investito di più, una delle tante eredità positive che lascia per il futuro del nostro Piemonte".

Anche l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi ha voluto ricordarlo: "Un uomo, un imprenditore, che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente e di ammirare per le sue straordinarie doti umane e professionali. Sono grato per il suo generoso e costruttivo impegno sociale, sempre in prima fila a sostegno delle esigenze del territorio, anche e soprattutto sul fronte della Sanità.

Sono certo che la sua esperienza sarà di esempio e conforto per tutte le persone di buona volontà che intendono fare della propria vita un’occasione di crescita e progresso per tutti".