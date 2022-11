Il comitato Cuneo centro incontra la giunta: “Adesso basta parole. Abbiamo paura a uscire la sera”

“Quando esco durante le ore di buio, personalmente, ho paura. Siamo stufi, tra non molto succederà qualcosa di grave”. Si potrebbero riassumere così gli interventi dei residenti e dei titolari di attività economiche o professionali del quartiere Cuneo centro, avanzati nella serata di ieri, martedì 8 novembre, durante l’assemblea di quartiere a cui hanno preso parte anche i membri dell’amministrazione comunale.



Un incontro particolarmente atteso viste le ampie polemiche che hanno interessato negli ultimi anni il quartiere – il più popoloso della città - e quello di Cuneo nuova, tenutosi al cinema Monviso. Degrado, disagi di diverso tipo e fatti di cronaca più e meno gravi, la cui segnalazione è ormai all’ordine del giorno.



Presenti tutti i membri della giunta e diversi del consiglio comunale (sia di maggioranza che di minoranza), i rappresentanti del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese e del Servizio per le dipendenze dell’ASL Cn1. Sottolineata da diversi degli interventi, invece, l’assenza in sala delle forze dell’ordine.



Il comitato di quartiere chiede un’accelerata nelle risposte del Comune

Moltissimi – ed emozionati, rabbiosi, commossi in alcuni casi - gli interventi dei presenti su argomenti che hanno toccato gli schiamazzi, il controllo delle licenze, le telecamere e le contravvenzioni, i servizi contro la vulnerabilità, la cura del bene pubblico e le iniziative per la valorizzazione del commercio e dell’inclusione sociale dei migranti. Palpabile la sensazione di disagio, insicurezza e sfiducia, che non ha risparmiato anche le precedenti amministrazioni.



I membri del comitato che hanno moderato la serata e introdotto le varie tematiche, tornando a presentare richieste ancora ‘inevase’ da parte del Comune. “Serve un’accelerazione netta nelle risposte che devono arrivare da un po’ - ha detto, in apertura dei lavori, il presidente Francesco Carbonero a nome di tutto il comitato – rispetto a tematiche che sono localizzate in una fetta specifica del quartiere ma vanno a scavalco in tutta la città”.



“Ci pare impossibile vengano date due letture diverse in merito al territorio: nel corso degli ultimi due anni abbiamo fatto tutto il possibile con il tempo che, in forma volontaria, ciascuno di noi ha potuto mettere a disposizione. E la richiesta è passata da quella, originale, di una maggiore repressione a quella di un altrettanto ampio supporto dei servizi sociali. Ma l’energia impiegata e la frustrazione sperimentata sono forti e non ce la sentiamo di garantire e confermare, per il futuro prossimo, questa nostra attività” hanno concluso i membri del comitato.



Il comitato: “Disallineamento tra quanto si racconta e la realtà che accade”

Inevitabilmente due sono stati gli argomenti più dibattuti, in senso lato: la sicurezza – percepita o concreta – e quello dello spaccio e consumo di droga. “Non si può non evidenziare un disallineamento tra la gravità della situazione per come raccontata e quel che realmente accade” hanno aggiunto i membri del comitato, sottolineando come dal 2020 al 2022 sia cresciuta sensibilmente la richiesta d’intervento al 112.



Nel corso della discussione i residenti hanno avanzato dubbi sulle attività già messe in campo dall’amministrazione comunale come quella relativa al posto di polizia Locale in corso Giolitti, definito ‘inutile ed evanescente’ quanto ‘oggetti di arredamento’ le telecamere del servizio di sicurezza comunale. “Questa è la percezione dei residenti, i cui rapporti con gli esercenti in molti casi si sostanziano solo tramite azioni legali. E questo non può essere” ha detto ancora Carbonero.



I membri del comitato – nello specifico Giulia Marro – hanno ricordato, rispetto alla tematica del traffico di stupefacenti, come a tre anni dalla prima richiesta il quartiere non abbia ancora visto l’attivazione di un’unità di strada multidisciplinare a sostegno delle persone in situazioni di marginalità: “Spaccio, tipologia di sostanze ed effetti del loro consumo sono cambiati dal 2019 – ha detto - e in queste aree gravitano ora droghe pesanti che portano a reazioni violente e più frequenti: la causa della microcriminalità non è la droga ma una conseguenza della marginalizzazione. Mi chiedo però perché si deleghino i rapporti con queste persone in difficoltà alle sole forze dell’ordine, che non hanno una formazione socio-educativa”.



Lo stesso Carbonero ha annunciato – cosa poi confermata dalla sindaca – che nel corso della prossima settimana i membri del comitato verranno ricevuti da Prefetto e forze dell’ordine.



Nei 100 giorni di mandato riunito cinque volte il tavolo sulla sicurezza

“Le complesse situazioni che riguardano il quartiere non le apprendiamo questa sera e non siamo qui per vantare il raggiungimento di alcun tipo di risultato – ha detto la sindaca Patrizia Manassero - . L’interesse comune di tutti gli attori coinvolti, istituzioni e forze dell’ordine converge sull’area e non c’è nessuno, tra di noi, a cui non interessa migliorare la situazione del quartiere”.

La sindaca ha risposto alle istanze dei presenti sottolineando come nei primi 100 giorni di mandato il tavolo di lavoro relativo alla sicurezza si sia riunito ben cinque volte. Consapevolezza e impegno ‘pancia a terra’ sono le direttrici dell’intera struttura comunale nel tentare di lavorare in rete con tutti gli attori: “Dobbiamo insistere nel continuare a lavorare insieme – ha aggiunto - , perché possiamo anche discutere e scontrarci ma qui nessuno vince da solo. Ci impegniamo a portare costantemente la nostra e la vostra preoccupazione ai tavoli di lavoro”.



L’assessore Cristina Clerico è stata indubbiamente la più coinvolta tra i membri della giunta, specie sulle tematiche della sicurezza e dello spaccio. “Tutto è migliorabile ma è bene sottolineare come la tematica dello spaccio sia fondamentalmente in mano alle forze dell’ordine coordinate, e che, piaccia o non piaccia, agiscono secondo la legge: nessuno di noi può incidere sul tema, ma comprendo e condivido la frustrazione”.



“Crediamo nell’utilità dell’ufficio di polizia Locale ma certo non pensiamo sia risolutivo – ha continuato Clerico, sottolineando che in due mesi la polizia Locale ha comminato quasi 40 sanzioni nei controlli alle licenze degli esercizi commerciali - , così come rileviamo l’ipervalore conferito nella lettura generale alla videosorveglianza comunale. Non dimentichiamo, poi, che la maggior parte delle attività contro lo spaccio risultano concretamente invisibili alla gente comune, e questo è necessario per andare a colpire chi davvero lo spaccio lo porta avanti”.



“Ringrazio tutti i presenti per aver partecipato con i propri spunti e il comitato di quartiere per l’organizzazione dell’incontro – ha concluso Manassero, dichiarando la necessità di un nuovo incontro - . Quel che non si può trascurare è che chi arriva da fuori, a Cuneo, trova accoglienza: nessuno resta privo di un intervento umanitario e questo è un traguardo che si ascrive alla città, non all’amministrazione comunale. Da noi nessuna promessa vana o inutile, ma la promessa di fare tutto quanto in nostro potere”.