In corso Dante una fontana che getta tantissima acqua: "Spreco e disagio"

Anche se le temperature non fanno più pensare alla siccità, la crisi idrica permane. Non bastano due giorni di pioggia per far rientrare la situazione. Ecco che, se d'estate le città e i paesi hanno chiuso le fontane, vederne alcune come quella segnalata dal nostro lettore fa arrabbiare.

"In corso Dante a Cuneo, proprio alle spalle della struttura per anziani "Casa Famiglia" e di fronte al parco giochi per bambini, c'è una fontana pubblica che a tutto fa pensare, tranne che al preoccupante stato di siccità che in questo momento affligge le nostre zone. Da moltissimo tempo ne fuoriesce un flusso d'acqua troppo abbondante, che non solo contribuisce a un imperdonabile spreco delle nostre risorse idriche, ma che oltretutto non viene adeguatamente smaltito nella vasca di raccolta della fontana, debordando all'esterno e allagando tutta l'area pedonale antistante.