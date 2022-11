Mondovì, gli uffici del giudice di pace al Palazzo di Città, per rendere l'ex collegio dei Gesuiti luogo di eventi e cultura

Il comune di Mondovì sta lavorando per ricollocare gli uffici del giudice di pace, oggi ospitati nei locali dell'ex palazzo di giustizia in via Vasco.

L'intervento ha come obiettivo quello di concentrare eventi e manifestazioni tutti all'interno dell'ex collegio dei Gesuiti, storica sede del tribunale, e spostare gli uffici nella sede dell'Antico Palazzo di Città.

[L'Antico Palazzo di Città]

L'ipotesi era già stata valutata dall'amministrazione Adriano, ora il comune ha commissionato uno studio di progettazione tecnico-economica per procedere all'intervento.

"Proseguiamo - spiega il sindaco Luca Robaldo - nel percorso di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale, in questo senso raccogliamo ciò che la precedente amministrazione ha fatto e lo potenziamo rispetto a una valutazione che abbiamo portato avanti con il presidente del tribunale, il dott. Demarchi e con i Giudici di Pace di Mondovì, che ringraziamo, rispetto alla possibilità di destinare tutto l'Antico Palazzo di Città a sede per gli uffici. In questo modo riportiamo direttamente sulla piazza Maggiore un'attività importante per i cittadini, condifando di poter essere utili anche agli esercizi commerciali che insistono sulla piazza stessa. Al contempo rispondiamo anche a un'esigenza culturale con la possibilità di utilizzo di atrio e terrazza".

Gli eventi godrebbero quindi di una prestigiosa cornice: il primo piano del Palazzo dei Gesuiti, con una vetrata che lo rende visibile anche dalla funicolare, dispone infatti anche di un'ampia terrazza, oltre a vantare un'architettura di pregio.

[Il primo piano del Palazzo di Giustizia dove è in corso la mostra "Pasolini e il calcio"]

In un secondo momento, come già ipotizzato in passato, sarà obiettivo dell'amministrazione trasferire qui anche la Biblioteca civica, oggi in via Gallo, tranne il fondo storico che sarà parte del progetto "Liber" al polo delle ex Orfane.