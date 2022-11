Montà d'Alba, le campane per la raccolta del vetro hanno una nuova collocazione

Da lunedì 7 novembre le campane di raccolta del vetro che si trovavano in centro paese e avevano creato qualche inconveniente in passato, hanno una nuova sistemazione.

Per accedervi è necessario transitare dall’ingresso del centro sportivo in via Ferruccio Novo e proseguire nel parcheggio e fin dietro la palestra comunale accanto al campo sportivo principale.

La zona è recintata in modo da rendere comunque visibili le campane e allo stesso tempo decorosa la sistemazione. Si ricorda che il centro sportivo non è accessibile di notte.

Il comune richiede sempre ai cittadini la massima collaborazione per il corretto utilizzo delle campane. Oltre al mantenere pulita l’area si ricorda che nelle stesse si devono inserire solo il vetro in bottiglie, vasetti e piccoli contenitori.

Non si devono introdurre ceramica, specchi, lampadine, tubi al neon, cristallo, pirofile in pirex.

Per informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti e necessità relative è sempre a disposizione l’Ecosportello attivo nel Municipio di Montà (orari Lunedì ore 8.30 – 12.00 e Mercoledì ore 14.30 – 16.00) oppure si può contattare telefonicamente nei medesimi orari il numero 0172 183 6580 o inviare una e-mail scrivendo a: ecosportello.monta@strweb.biz