Oscar Farinetti a Sanremo: il Ministero della Sovranità Alimentare? "I politici interpretano diversamente la parola 'Sovr'!"

Tanto pubblico e molti studenti dell’Istituto Alberghiero, oggi pomeriggio (mercoledì 9 novembre) al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo per Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e di Green Pea, scrittore e saggista, che ha relazionato del suo ultimo saggio ‘E’ nata prima la gallina… forse’ (Slow Food Editore). Insieme agli alunni del Ruffini Aicardi, che hanno proposto alcune loro letture, c’erano anche i colleghi del Liceo Cassini.

Di fronte a una crisi, che poi vuole dire semplicemente scelta, occorre decidere e prendere con risolutezza una strada, conservando però uno spazio per il dubbio affinché, se si dovesse sbagliare, si possa tornare indietro di gran lena per intraprendere la via scartata in precedenza. E, di solito, questa forza d'animo è tipica degli ottimisti, persone in grado di prendere una decisione e di misurarsi con il tempo in modo sano.

Da qui il titolo risolutivo di un dilemma per eccellenza, che non trascura però la possibilità di ricredersi (...forse). Proprio come farebbe un ottimista o un'ottimista. Ne sono esempio le 52 storie, scritte una alla settimana per tutto l'anno dall'autore e da leggersi, a seconda che le si voglia divorare oppure assaporare, in un tempo breve piuttosto che dilatato. Sono pagine che raccontano eventi e personaggi famosi da una prospettiva completamente differente, dall'ottimismo di Leonardo verso gli incompiuti che gli ricordavano l'importanza di provarci più che del farcela, alle crisi manzoniane di fronte alle stesure dei Promessi sposi, anch'esse tipiche degli ottimisti.

Impossibile non coinvolgere Oscar Farinetti sul futuro del food in Italia: “E’ sicuramente strabiliante perché siamo i numeri uno al mondo come percepito e qualità, sfondando anche i 50 miliardi di esportazione. Abbiamo avuto un po’ di problemi quest’anno con il cambiamento climatico, con un calo del 30% sul riso e del 20 sul vino”. Siamo anche molto imitati: “Speriamo che continuino ma, se vogliamo far meglio dobbiamo tirare su il sederino dalla sedia, per raccontare ad esempio la differenza tra il parmigiano e il parmesan o anche quella tra il basilico ligure e gli altri”.

Cosa ne pensa dell’istituzione del Ministero alla Sovranità Alimentare del governo Meloni? “E’ una cosa molto strana, visto che si tratta di un termine inventato da ‘slow food’, soprattutto per le nazioni più povere. Forse a certi politici interpretano diversamente la parola ‘sovr’. Non è questo il punto”. Cosa pensa dei due ristoranti di Ventimiglia che hanno conquistato la stella Michelin? “Sono contento, perché quando vado in giro per il mondo dico sempre che la migliore cucina italiana è quella ligure. E’ fantastica e nasce dalla povertà, tra terra e mare”. A Sanremo qual è il piatto che preferisce? “Sicuramente il gambero rosso, mi fa libidine!”.