Raccolta rifiuti: ad Alba il sacco per l'indifferenziato sta facendo la "differenza"

“Pensa differente, dai valore ai tuoi rifiuti”: la campagna per la raccolta differenziata ad Alba sta dando i frutti sperati, spinta anche dall’introduzione del sacchetto codificato per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

In Comune sono stati presentati i risultati da gennaio a settembre, incluso il trimestre da luglio a settembre in cui è stato introdotto il nuovo sacchetto. Ed i risultati sono già soddisfacenti: grazie alla nuova raccolta per i rifiuti non differenziabili, da inizio anno sono stati risparmiati 943.705 Kg, di cui il 79% è concentrato nei mesi da luglio a settembre.



Questo dato è molto importante perché conferma come gli albesi siano entrati praticamente da subito nel nuovo circolo virtuoso che permette così di rispettare di più l’ambiente con conseguente minor inquinamento e maggiore risparmio anche economico per il Comune e per gli utenti.

Attualmente i sacchetti per l’indifferenziato hanno potenziato la capacità di differenziazione per circa l’80% delle famiglie albesi. Il restante 20%, pari a 3257 nuclei familiari, dovrà presto diminuire, anche grazie ad una ulteriore comunicazione di sensibilizzazione al ritiro del sacchetto conforme.



Anche perché, guardando i numeri, la raccolta dell’indifferenziato trascina con sé anche le raccolte differenziate, soprattutto vetro e carta, già performanti, e quella del “verde” che, nonostante la stagione siccitosa, fa registrare numeri interessanti.

Nel grande quadro della raccolta dei rifiuti, tra differenziato e indifferenziato, la divisione dei materiali ha permesso, rispetto al 2021, di ottenere i seguenti risultati in percentuale: +43% per la differenziata del vetro, +49.4% per la carta, +75% per la plastica, +42.7% per il verde, +101.5% per l’organico. Logica conseguenza una diminuzione dei kg di indifferenziato, calato del 12.3%.

Numeri che hanno permesso di aumentare del 22.1% la raccolta differenziata in un solo anno, con una diminuzione totale di rifiuti del 7.5%. Per dare l’idea ad Alba si è passati da 3.590.610 kg a 3.321.315 kg di rifiuti.



Come si può vedere i sacco per l’indifferenziato fa la differenza, giusto per stare nel gioco di parole, e, si spera, possa portare una ulteriore diminuzione della raccolta di rifiuti per ora non differenziabili. Attualmente la media è pari a 260 kg per abitante, si vorrebbe arrivare come minimo a 150 kg per abitante. Ci sono città molto virtuose come Treviso dove la media è di soli 60 kg per abitante, ma un risultato come quello di Novara, considerato realistico, a 120 kg per abitante, sarebbe già un ottimo traguardo. La strada sembra essere quella giusta, e la soddisfazione generale non manca.