Speciale Backstage con Imbimbo Vet, prima puntata domani sera del format sugli animali (VIDEO)

Torna in onda domani sera, giovedì 10 novembre, a partire alle ore 21, la trasmissione Backstage, approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba. Una volta al mese verrà dedicato ai nostri amici a quattro zampe uno “Speciale Backstage con ImbimboVet”.

Al timone della conduzione ci sarà il giovane medico veterinario cuneese Andrea Imbimbo che approfondirà tematiche di interesse del mondo animale. Nel corso della prima puntata si parlerà di eutanasia, un argomento tanto delicato quanto sofferto. A sedere accanto ad Andrea Imbimbo la dott.ssa Marta Frigerio, psicologa specializzanda in psicoterapia e neuropsicologia. Come accompagnare i nostri amici a quattro zampe nei loro ultimi istanti di vita? Come può un padrone affrontare questo trauma? Come si dovrebbe comportare? In quali casi è, purtroppo, necessario dare l’addio al cucciolo? Di questo e molto altro si discuterà nella puntata di domani sera.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 21.00 sulle home page di TargatoCn.it e LaVocediAlba.it, e sulle relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.