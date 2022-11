Detenuto dà in escandescenza e aggredisce agenti di polizia penitenziaria: è successo al carcere di Cuneo

Ennesima aggressione del personale di Polizia penitenziaria nell'istituto penitenziario di Cuneo.

Nella serata di lunedì 7 novembre, un detenuto di origini magrebine, già noto alle cronache penitenziarie per essere evaso dal Tribunale di Torino nelle settimane scorse, è andato in escandescenza per futili motivi, distruggendo completamente la cella del reparto dove era alloggiato. Con violenza ha così utilizzato i pezzi di cemento e i cocci dei sanitari rimasti intatti per scagliarli contro al personale di Polizia Penitenziaria intervenuto per farlo desistere e accompagnarlo in infermeria per le cure mediche. Così inevitabilmente in ospedale ci sono finiti gli agenti che hanno riportato prognosi dai 2 ai 15 giorni per le lesioni subite.