Verzuolo piange Monica Brunetti, mamma di due ragazze, mancata a soli 42 anni

Commozione a Verzuolo per la morte improvvisa di Monica Brunetti, 42 anni, mamma di due ragazze, stroncata improvvisamente da un malore nella sua abitazione in via Comba Ceresa.

La famiglia di origine, che conduce un’azienda frutticola nella frazione Chiamina, è molto conosciuta in paese.

La donna, dopo il matrimonio con l’artigiano edile Marco Ghio si era trasferita in un’abitazione in via Comba Ceresa 12, sulla collina tra Villanovetta e Piasco.

Lascia le figlie Cora e Zoe, oltre ai genitori Elsa e Riccardo una sorella, Manuela.

Il rosario sarà recitato, alle 20,30, nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Verzuolo, giovedì 10 novembre.

I funerali venerdì mattina, alle 10,30, nella stessa parrocchia.

Dopo il rito funebre, la salma verrà tumulata nel cimitero di Verzuolo.