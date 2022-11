Il banchiere fossanese Beppe Ghisolfi ospite di TG2 Italia

È stata incentrata sui temi della consapevolezza finanziaria la puntata odierna di TG 2 Italia andata in onda ieri nella consueta fascia oraria del mattino con la brillante e preparata conduzione della giornalista Rai Marzia Roncacci. La quale ha coordinato e animato un interessante e costruttivo dibattito sia in studio che in collegamento, accogliendo con parole di elogio il ritorno del Banchiere internazionale e scrittore Beppe Ghisolfi sulle frequenze della seconda rete di Stato sugli argomenti a lui cari e dei quali è riconosciuto pioniere e apripista da oltre trent'anni.



Per il Professor Ghisolfi si è trattato di una opportunità molto importante in ragione del delicato momento storico che, soprattutto in Italia, vede il risparmio diffuso delle famiglie e delle aziende, autentico polmone patrimoniale e reddituale inespresso del nostro Paese, esposto alle intemperie delle emergenze internazionali e dell'alta inflazione che attanaglia le quotazioni delle materie prime energetiche e alimentari con aumenti a catena all'ingrosso e al dettaglio.



Circostanza quest'ultima che, ove gestita senza le opportune necessarie informazioni di base, potrebbe condurre molti cittadini e imprenditori a contrarre debiti al di sopra delle rispettive possibilità di ripianamento. Questo a fronte di dati che fissano in appena pochi punti percentuali la quota di risparmio che, attraverso prodotti e servizi dedicati, viene finalizzata a progetti relativi al rilancio dei settori produttivi strategici del Paese.

D'altra parte, le bozze e le proposte che circolano sull'impianto fiscale della manovra economica del nuovo Governo per il 2023, sembrano rappresentare l'ennesima occasione mancata per introdurre quegli incentivi e quegli strumenti di leva tributaria che sarebbero fondamentali al fine di attuare il dispositivo costituzionale che impegna le Istituzioni repubblicane a fare del risparmio una forma strutturale di affiancamento dei fondi del Pnrr per la transizione e la modernizzazione economico industriale, ecologica e digitale su progetti a impatto multifunzionale e multisettoriale.